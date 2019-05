Sony dévoile une puce IoT communiquant jusqu'à 100 km

La puce économe et compacte

Un large champ d'applications

Source : Sony.

Le constructeur japonais Sony vient de dévoiler une petite révolution dans le monde de l'IoT. Malgré la discrétion de l'annonce, la puce devrait changer le monde des objets connectés. D'une portée d'une centaine de kilomètres, elle permet de ne plus dépendre d'un service Cloud pour communiquer. Le module est peu énergivore, à la différence d'une connexion Internet. Les futures applications sont nombreuses. Cela ouvre des possibilités dans la sécurité, le suivi, la communication entre objets, etc.Aujourd'hui, pour transférer des données, les objets IoT utilisent deux façons de se connecter à Internet : le Wi-Fi, qui offre une portée très faible et une mauvaise stabilité de connexion, et les données cellulaires, souvent onéreuses. Pour pallier le problème, Sony a réfléchi à son réseau ELTRES utilisant des ondes à faible débit LPWA. Il permet de créer un vaste parc d'objets interconnectés, avec une consommation énergétique bien plus faible.Le module de communication de Sony se dote d'un nouvel émetteur LSI, qui communique sans fil via la bande 920 MHz vers le récepteur LSI GNSS / GPS. Ce module transmet les informations de temps et de position instantanément.Sony détaille sur son site les possibilités qu'ouvre cette technologie. On peut imaginer en mer pouvoir suivre avec précision un navire à la détresse, détecter plus rapidement une catastrophe naturelle, ou simplement surveiller la faune maritime. À la montagne, il serait possible de détecter rapidement les glissements de terrain, suivre ses amis sur les pistes ou envoyer un signal de détresse à longue portée.La puce développée par Sony résiste aussi très bien aux interférences, ce qui la rend idéale pour les grandes villes. Peut-être sera-t-il possible de voir le module s'intégrer aux livreurs, pour suivre en direct l'avancée d'un colis, surveiller son enfant ou louer un vélo ? Enfin, le dernier avantage de cette puce est la possibilité de suivre un objet rapide. Il serait possible, à l'avenir, de voir l'arrivée de son bus instantanément sur une carte, suivre un drone avec précision et même savoir où se trouve une voiture de location.Pour le moment, il semble que Sony limite cette puce au marché japonais. Le constructeur a d'ailleurs lancé un programme pour les entreprises intéressées par le module. Si l'expérimentation est concluante, on pourrait voir celui-ci s'intégrer à nos objets du quotidien.