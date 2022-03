Le Redmi Note 11 Pro 5G est disponible en France, voici son prix

Peut-être avez-vous déjà lu notre test fraîchement sorti du four. Auquel cas, vous savez déjà que le Redmi Note 11 Pro 5G est un smartphone de milieu de gamme au rapport qualité-prix très intéressant.

Proposé, il est vrai, 60 euros plus cher que son prédécesseur, le Note 10 Pro, il bénéficie pourtant d'une compatibilité 5G, de performances très solides, d'une autonomie rehaussée et d'une recharge beaucoup plus rapide.