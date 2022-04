Test Retroflag PiStation Case + écran LCD : la plus parfaite des mini-consoles de rétrogaming ?

Là, inutile de tourner autour du pot, c’est à la portée de tous. On ouvre d’abord le PiStation Case, on identifie le bouton de safe shutdown – que l’on peut ou non activer – et les deux câbles à brancher sur le Raspberry Pi : le premier déporte les ports USB 2.0 vers l’avant du boîtier, le second recâble le port d’alimentation du Raspberry Pi afin que le PiStation Case dispose lui aussi de son alimentation qui sert pour la LED du boîtier, le bouton « power » et l’écran LCD. Forcément.