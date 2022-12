On va enfin pouvoir acheter à nouveau des Raspberry Pi... mais peut-être pas au même prix

Reste que si les stocks devaient retrouver peu à peu leur niveau d'avant la COVID, les prix devraient (notez bien le conditionnel) quant à eux être revus à la hausse par rapport à cette période. De l'aveu même d'Eben Upton, une révision tarifaire est probable, avec des prix qui pourraient augmenter de 5 à 10 dollars l'unité pour les Pi Zero, et de 10 à 15 dollars pièce pour les Pi Zero W, par exemple.

Notez enfin que les stocks devraient mettre plus longtemps à revenir à la normale pour les modèles de cartes moins courants comme les Raspberry Pi 4 8 Go et Pi Zero 2.