Impressionnantes hausses de perf pour les Raspberry Pi passés en 64 bits

En effet, le site Phoronix a réalisé de nombreuses et sérieuses séries de tests afin de réellement mesurer l’amélioration des performances de Raspberry Pi OS 64 bits face à la version Pi OS 32 bits. Et le résultat est sans appel : à tous les niveaux, la version 64 bits s’impose comme largement plus performante. Encodage et manipulation d’images, compression de fichiers, effets de flou ou encore encodage audio avec ou sans compression… Tout y passe, mais la dernière version du système l’emporte systématiquement.