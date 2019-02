Raspberry ouvre un RPiStore en dur

Phil's Mommy / Shutterstock.com

Une boutique entièrement dédiée au projet

Un RPiStore qui en appelle d'autres ?

Fort du succès de ses derniers modèles deen date, les Pi 3 A+ et Pi 3B+ , la fondation Raspberry vient d'inaugurer son premier magasin « en dur » dans sa ville d'origine, Cambridge, en Angleterre.Fière de son image de star des nano-ordinateurs avec son Raspberry Pi dont la première commercialisation remonte déjà à 2012, la fondation a publié une courte vidéo sur YouTube ainsi qu'une série de photos sur Twitter afin de présenter son magasin bien agencé et arborant sans prétention son célèbre logo en forme de framboise.Dans un billet de blog, l'association caritative précise que le RPiStore est un endroit où l'on peut, bien évidemment, se procurer nano-ordinateurs, cartes d'extensions et autres accessoires et goodies, mais aussi découvrir et explorer ce qu'il est possible de faire avec un Raspberry Pi, trouver la documentation ainsi qu'un grand nombre de livres touchant au sujet, ou encore profiter d'avantages exclusifs qui seront donc uniquement accessibles dans cette boutique.Cette dernière sera située dans le centre commercial de Grand Arcade, rue St Andrews en plein centre de Cambridge.Cette ouverture peut-elle en appeler d'autres à l'étranger ? Rien n'est moins sûr, mais le moins qu'on puisse dire c'est que nous serions ravis de voir un RPiStore s'installer dans nos vertes contrées.En attendant la sortie d'un éventuel Raspberry Pi de 4e génération qui pourrait intervenir dès 2020, la fondation vient tout juste d'annoncer son nouveau Compute Module 3+ destiné aux applications industrielles !