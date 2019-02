Un étrange Intel Core i9-9900KFC (oui, oui) listé sous AIDA 64

Voilà une question à laquelle AnandTech croit avoir un début de réponse. Ce processeur, qui n'a pas encore été officiellement annoncé par Intel, profiterait de ces trois lettres pour une raison bien précise.Chez Intel, les lettres ont un sens. Le bien connu "K" revoit ainsi aux processeurs permettant l'overcloking (augmentation manuelle des fréquences depuis le BIOS), tandis que la lettre "F", nouvelle venue dans les gammes du fondeur de Santa Clara, désigne les puces dépourvues de partie graphique (iGPU) intégrée au processeur.Plus sujet à caution, le "C" fut par le passé utilisé par Intel pour désigner ses processeurs Broadwell, qui profitaient entre autre d'une partie GPU améliorée. Un point qui vient sur le papier en opposition directe au "F" précédemment cité.D'après le site spécialisé, la lettre "C" pourrait ici simplement suggérer la présence de mémoire eDRAM (intégrée sur les puces Broadwell), qui fait office de tampon entre le cache L3 et le processeur en lui même. Reste bien sûr à savoir si Intel compte maintenir cette dénomination "KFC" lors du lancement de ce futur processeur. Réponse attendue dans les prochaines semaines.