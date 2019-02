Les revenus du fabricant de SoC MediaTek au plus bas depuis 11 mois

MediaTek en situation délicate depuis quelques mois

Le quotidien financier taïwanais ajoute par ailleurs que ces revenus se montrent plus décevants encore que ce que le fabricant avait préalablement projeté. Dans son précédent bilan, MediaTek tablait en effet sur des revenus trimestriels compris entre 48,7 et 53,5 milliards de dollars taïwanais, soit une baisse de 12 à 20% pour le premier trimestre 2019. Selon toute vraisemblance, le compte n'y sera pas.Sur le quatrième trimestre 2018, la firme accusait déjà le coup de résultats en baisse avec des revenus inférieurs de 9,2% à ceux du trimestre précédent. MediaTek continue toutefois de profiter d'une marge brute convenable. La marque table ainsi sur une marge de 38 à 41% sur le premier quart de l'année 2019, et ce en dépit de revenus en berne pour le moment.En attendant l'arrivée de la 5G sur smartphones, et le boom économique qu'elle devrait contribuer à générer, le groupe mise sur la diversité des produits qu'il propose pour se maintenir sur le marché. On apprend par ailleurs qu'il accélère le développement de ses propres solutions 5G et que ses perspectives pour l'avenir sont correctes. Les revenus de MediaTek devraient en effet se stabiliser dans les prochains mois, tandis que sa marge brute pourrait atteindre 40% sur l'ensemble de l'année 2019.