L'aspirateur Roborock S7 en promo chez AliExpress

Vous allez difficilement trouver de nouvelles excuses pour vous passer de l'achat d'un aspirateur robot, que vous y songiez ou non. Alors que les soldes d'été se poursuivent, AliExpress propose un nouveau deal alléchant pour rendre votre logement plus propre sans trop d'effort. Le Roborock S7 s'affiche ainsi au prix de 486,71€ , soit un réduction de 25% par rapport au tarif habituel de 648,96€ pratiqué sur ce site e-commerce. De quoi opter pour cet assistant digne de confiance pour nettoyer vos sols avec efficacité et précision.

Le haut de gamme de chez Xiaomi n'attend que de s'inviter dans votre salon. La firme revendique ainsi un nettoyage 4x plus précis que sur son modèle S5, amplifié notamment par sa puissance d'aspiration atteignant 3000 tours par minute. De même, avec une pression de lavage atteignant 600g, soit 2x plus que le S5 à titre de comparaison. Aucune tâche ne devrait lui résister.

Mais, pour l'aider, vous disposez toujours de la possibilité de paramétrer le ménage souhaité par le biais de votre smartphone comme de votre assistant personnel intelligent, à l'image d'Alexa ou encore Google Home.