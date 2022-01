Xiaomi lance son nouveau videoprojecteur compact : 15 cm3 d'Android TV à emmener partout ?

Le Mi Smart Projector 2 est animé par Android TV et peut accéder aux différentes plateformes de SVoD (Netflix, Prime Video, Disney+) et à celles de streaming de jeux vidéo . Il intègre également le Google Play Store, le Google Assistant via un raccourci et un microphone sur la télécommande ainsi qu'un double haut-parleur de 5 W avec le support du son Dolby Audio et DTS . Pour le reste, on retrouve un port HDMI 2.0, un USB 2.0, une sortie audio jack, du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0.