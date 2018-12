Sony a déposé un brevet de smartphone pliable... et transparent !

La transparence, nouvelle conquête pour le smartphone

Les téléphones pliables vont devenir réalité en 2019, notamment grâce à Samsung qui a annoncé l'arrivée de son premier modèle doté de cette technologie.Un smartphone pliable est bien dans les cartons, et le constructeur imagine même aller plus loin, avec la transparence. C'est un brevet déposé avant l'été par le constructeur japonais qui révèle l'information ( à consulter ici, en anglais ).Sony pourrait obtenir une vraie transparence. Trois modes d'affichage sont détaillés dans le brevet, avec une transparence totale, de l'opacité et une version intermédiaire.Aucun détail technique n'est apporté, et on ne connaît pas précisément le procédé que compte utiliser le constructeur pour parvenir à cette transparence. Il est en tout cas indiqué que la transparence pourrait apparaître sur un smartphone classique, mais également sur un écran pliable en deux et un écran qui s'enroule. Une vision très (trop) futuriste ? Sans doute.. Il pourrait arriver dans 5 ans, 10 ans ?