Sony présente son Xperia 5 V : un smartphone compact qui veut faire la différence

Concernant la fiche technique, l'Xperia 5 V intègre un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec 8 Go de RAM. Il comprend aussi 128 Go de stockage, mais ce dernier est extensible à l'aide du port micro SD.

La vraie nouveauté majeure de cet Xperia 5 V est à chercher du côté du capteur photo. La précédente version du Xperia 5 avait trois capteurs, ce nouveau modèle n'en a plus que deux. Sony a en effet abandonné le téléobjectif, mais compense cette perte avec un capteur principal plus large. L'Xperia 5 V intègre en effet le même capteur photo que l'Xperia 1 V, à savoir un modèle de 1/1,35 pouce à longueur focale de 24 millimètres, et de 52 mégapixels plein format (48 mégapixels effectifs). On retrouve aussi un ultra grand-angle 1/2,5 de 12 mégapixels, longueur focale de 16 millimètres, et à l'avant, le même capteur de 12 mégapixels que l'année dernière.

Malgré sa taille compacte, le prix de ce smartphone n'a rien de mini. Sony annonce un tarif de 999 euros en Europe, pour une sortie prévue courant septembre 2023.