PS5 : la dernière mise à jour permet de désactiver l'ALLM

Voilà une option qui va peut-être enlever une épine du pied de certains joueurs, notamment ceux qui sont équipés d’un téléviseur Sony. La dernière mise à jour logicielle de la PS5 permet de se passer de l’ALLM, autrement nommé « Auto Genre Picture Mode ». Cette dernière permet au téléviseur de détecter lorsqu’un jeu est lancé sur la console afin de passer dans un mode d’image approprié pour réduire la latence au plus bas. A contrario, cette fonctionnalité permet aussi de repasser automatiquement dans un mode cinéma lorsqu’un Blu-Ray ou une application de streaming est en route.



Justement, avant ce patch, l’ALLM était constamment actif. Pour les possesseurs de téléviseurs Sony dernier cri, cela signifiait le verrouillage de certains paramètres d’image en mode jeu, avec comme résultat une image qui priorisait fluidité et basse latence, au détriment de la qualité. Cette fois-ci, les joueurs PS5 pourront désactiver l’ALLM et ajuster l’image comme bon leur semble. En revanche, l’ALLM reste obligatoirement actif à partir du moment où le VRR est activé.



Deux choix sont maintenant à disposition quand on se rend dans les paramètres de la console (Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo > ALLM) : « automatique », auquel cas, rien ne change, et « désactivée », auquel cas, l’ALLM est inactif, sauf si vous utilisez le VRR.