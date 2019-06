Samsung annonce deux concurrents au Macbook Pro 13 et 15 pouces

© Samsung

Quelques différences avec le MacBook Pro

Notebook 7 Force © Samsung

Une GPU plus solide pour le modèle haut de gamme

Source : The Verge

Il y aura des versions 13 pouces et 15 pouces de cetsous, chacune avec des caractéristiques de conception pratiquement identiques à celles du... les ports en plus.Les deux modèles possèdent des bords taillés, un large pavé tactile, et de minces cadres entourant leurs écrans. La police utilisée sur le clavier et le fond d'écran ressemble également étrangement à celle d'Apple. Une large empreinte est usinée dans son châssis en métal pour faciliter le soulèvement de l'écran.Parmi les deux tailles, c'est le modèle 13 pouces qui ressemble le plus étroitement aud'Apple, avec (entre autres) l'arrangement du clavier et le trackpad aligné au centre. La conception de l'ordinateur portable 15 pouces élimine complètement l'illusion avecLe, contrairement au MacBook Pro d'Apple, dispose de nombreux, dont deux ports USB 3.0, un port USB-C, HDMI et un port microSD. Ainsi,si vous souhaitez le connecter à un moniteur externe ou connecter plusieurs accessoires, bien qu'il ne puisse pas se connecter via Ethernet.« L'hommage » deau MacBook Pro affiche un prix d'entrée deet sortira aux États-Unis le 26 juillet, via Amazon et la boutique en ligne de Samsung. Chaque taille est fournie en standard, avec des processeurs, 8 Go de RAM, des écrans 1080p, des capteurs d'empreintes digitales (la clé bleue sur les claviers). Le 15 pouces peut être personnalisé avec unede Nvidia, qui surpasse les graphismes intégrés d'Intel, ainsi que la prise en charge de l'installation d'un, si vous avez besoin d'un stockage plus rapide.Samsung a également présenté un autre nouvel ordinateur portable, le, de 15 pouces. Son apparence est similaire à celle du Notebook 7 (et donc du MacBook Pro), mais lecar il n'est disponible qu'en noir. Cette machine coûtera 1 499 dollars, et pour le prix, elle est fournie avec la(elle remplace le GPU GTX 1050 de dernière génération, et elle est censée être plus puissante et efficace),par défaut, un port Ethernet et deux emplacements pour l'extension de stockage.Leest conçu comme un ordinateur portable capable d'éditer des vidéos et de jouer. À ce prix et vu la configuration, il reste bien plus cher que les ordinateurs portables concurrents d'environ 1000€ équipés du GPU GTX 1650 (ou supérieur).est également préoccupante compte tenu de son prix. Si vous utilisez le GPU quotidiennement, il faudra s'attendre à ce que la durée de vie de la batterie ne soit pas interstellaire. À titre de comparaison, le MacBook Pro 15 pouces d'Apple est doté d'une batterie de 83,6 Wh. Nous attendons néanmoins ces futurs portables avec impatience.