Samsung Music intègre désormais Spotify

Un partenariat signé en août dernier

Le lecteur musical maison deest en train de recevoir une mise à jour majeure Celle-ci donne un coup de polish à l'interface en l'accordant davantage à Samsung Experience, etOfficialisé au cours de l'événement de présentation du Galaxy Note 9 en août dernier, nous ignorions jusqu'à présent sous quelle forme se manifesterait le partenariat entre Samsung et Spotify.Mais contrairement à Sony avec son "PlayStation Music Powered by Spotify", Spotify ne sera pas intégré directement à Samsung Music.La version 16.2.14.14 de Samsung Music intègre un onglet entièrement dédié au service de musique suédois. Impossible, néanmoins, de lancer la lecture d'un titre directement depuis Samsung Music.pour profiter de vos titres.Il ne s'agit là que d'une intégration qui vous permet de retrouver, au même endroit, vos titres MP3 disponibles sur votre téléphone, et vos playlists enregistrées sur Spotify. Des recommandations généralistes (comprendre : non générées par vos préférences) seront aussi proposées.Pas très excitant si vous ne disposez que d'un smartphone de la marque, mais plutôt agréable si vous avez d'autres appareils estampillés Samsung. En effet, grâce à la nouvelle version de son application,De son côté, Spotify espère ramener dans son giron les utilisateurs de Samsung Music réfractaires aux services de streaming musical, grâce à la place de choix qui lui est accordée dans Samsung Music.