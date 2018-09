Samsung : un lecteur d’empreintes sous l’écran pour le mystérieux Galaxy P1 ?

Galaxy P1 : le milieu de gamme qui va inaugurer le capteur d'empreintes sous l'écran

Le designet la reconnaissance faciale, c'est. Le futur des smartphones, c'est le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Certains constructeurs se sont déjà lancés avec plus ou moins de succès dans l'aventure. Maissemble prendre son temps sur ce point.La gamme P est pour l'instant méconnue du grand public. Et à raison : elle serait destinée à remplacer la gamme J, du moins sur le continent chinois. A ces côtés, Samsung lancerait aussi des smartphones Galaxy R, eux aussi orientés vers le milieu de gamme.Cette stratégie est concordante avec les dernières annonces de la marque sud-coréenne qui compte accentuer ses efforts sur les smartphones de gamme intermédiaire . Le mystérieuxserait donc l'un des premiers smartphones à représenter cette évolution.Dès lors, quoi de mieux pour se démarquer qu'un capteur d'empreintes sous l'écran ? Cela ne serait pas la première fois que Samsung essaie une innovation sur le milieu de gamme avant de l'implanter sur ses fleurons.Pour l'instant, cette rumeur reste très vague, il faudra donc patienter encore quelques semaines avant d'en avoir une confirmation. Quoi qu'il en soit, Samsung va avoir fort à faire pour se démarquer face aux marques chinoises comme Xiaomi et Honor qui ne cessent de monter en puissance...