Un mode DeX 100% sans-fil pour le Galaxy Note 20 ?

Attendu pour le 5 août prochain, le Galaxy Note 20 pourrait s’accompagner d’une toute nouvelle version de DeX, l’utilitaire de Samsung permettant de transformer son smartphone en véritable ordinateur de poche.

Une technologie inaugurée avec le Galaxy S8, mais qui n’a jamais brillé jusqu’à présent. La faute à une première version nécessitant un dock volumineux avant d’être disponible, via le Galaxy Note 10 notamment, grâce à un simple cordon USB-C. Mais le Galaxy Note 20 pourrait aller encore plus loin, et permettre d’établir la connexion à DeX sans aucun fil.