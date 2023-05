Mémoires DDR5 en 12 nm : Samsung lance la production de masse

Ce communiqué de presse ne tarit évidemment pas d'éloges sur les capacités industrielles de Samsung et souligne que cette mise en production de puces de 16 Gb de DDR5 12 nm lui permet de « réaffirmer son leadership dans les technologies DRAM de pointe ».

Selon Jooyoung Lee, vice-président exécutif DRAM Product & Technology chez Samsung Electronics : « Utilisant une technologie de processus différenciée, la mémoire DRAM DDR5 de classe 12 nm de Samsung offre des performances et une efficacité énergétique exceptionnelles. Notre dernière DRAM reflète notre engagement continu à dominer le marché de la DRAM, non seulement avec des produits hautes performances et haute capacité qui répondent à la demande du marché informatique pour un traitement à grande échelle, mais également en commercialisant des solutions de nouvelle génération qui autorisent une plus grande productivité. »