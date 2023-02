Nouveau firmware pour le SSD 990 PRO : la fin du cauchemar pour Samsung ?

En effet, à la faveur du week-end, le logiciel compagnon Samsung Magician a permis le déploiement du micrologiciel version 1B2QJXD7 avec, à la clé, une bonne et une mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle, c'est bien sûr la résolution du problème d'usure accélérée qui ne devrait donc plus se produire dès lors que le SSD 990 PRO est mis à jour. Hélas, la mauvaise nouvelle, c'est que la mise à jour ne revient pas sur les valeurs S.M.A.R.T. et les dégâts enregistrés par les SSD. Il semblerait donc que l'usure accélérée soit réelle, et non liée à un mauvais indicateur.

Cette mauvaise nouvelle devrait cependant permettre aux utilisateurs de 990 PRO de faire jouer la garantie auprès de Samsung. Le fabricant n'ayant pas été très loquace sur ce point, n'hésitez pas nous faire part de votre propre expérience avec ce SSD.