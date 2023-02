Samsung publie (enfin) un correctif pour ses SSD 980 PRO

À en croire Puget System, les problèmes rencontrés par les utilisateurs sont liés au micrologiciel 3B2QGXA7 et concerneraient plus particulièrement les SSD 980 PRO de 2 To, même si d'autres modèles peuvent être touchés par un souci qui se caractérise par de plus en plus d'erreurs sur le SSD.

Certains usagers, notamment sur la plateforme Reddit, évoquent ici plus de 6 000 erreurs sur un SSD vieux de moins d'un an ainsi qu'un SSD qui, après plus de 32 000 erreurs, s'est bloqué en lecture seule. La cause profonde de ces erreurs n'est pas claire, mais elle semble bien liée au micrologiciel. Problème, une fois qu'un SSD est touché, il n'est plus possible de le rétablir.

S'il n'est pas question de ressusciter un SSD, le nouveau micrologiciel publié par Samsung doit normalement prévenir l'apparition de nouvelles erreurs. Il s'agit de la version 5B2QGXA7. Si votre 980 PRO a le micrologiciel 3B2QGXA7, nous ne saurions trop vous conseiller de le mettre à jour sans tarder.

Cette mise à jour se fait avec le logiciel Samsung Magician. Attention à ne pas réaliser de scan du SSD avant de la lancer, car il entraîne lui aussi l'apparition d'erreurs. Notez enfin que les 980 PRO en micrologiciel 4B2QGXA7 et 5B2QGXA7 ne sont pas concernés par le problème.