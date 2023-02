Unpacked 2023 : Samsung dévoile ses nouveaux Galaxy Book3, prêts pour un face-à-face avec Apple ?

Last but not least, le Galaxy Book3 Ultra est la véritable nouveauté de la gamme. Équipé d’un écran de 16 pouces et destiné aux utilisateurs exigeants, il est disponible en deux modèles, l'un avec un processeur Core i7 type H de 13e génération et une carte graphique NVIDIA RTX 4050 (à 3 499 euros), et l'autre doté d'un processeur Core i9 type H de 13e génération et d'une carte graphique NVIDIA RTX 4070 (à 3 899 euros).