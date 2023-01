Samsung dévoile le premier écran plat Mini-LED pour joueurs, et il ne fait pas les choses à moitié

La dalle mate a donc une diagonale de 43 pouces, soit 109,22 cm. Elle affiche une définition maximale de 3840 x 2160 pixels et bénéficie de certifications VESA HDR 600 et HDR 10+ bien que la luminosité maximale typique soit de 400 cd/m². Concernant la fréquence de rafraîchissement et le temps de réponse MPRT, la fiche technique renseigne 144 Hz et 1 ms. Par ailleurs, l’écran prend en charge le FreeSync Premium Pro d’AMD.