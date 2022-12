Smartphones Samsung : la mise à jour de décembre est là, qui va en profiter ?

Comme d'habitude avec ce genre de mise à jour, les smartphones les plus récents et les plus haut de gamme sont souvent les premiers servis. Le déploiement a déjà débuté pour les smartphones entre la série Galaxy S10 et Galaxy S22. Si la gamme Note a été abandonné par Samsung, ses derniers représentants sont toujours supportés. Le patch correctif a été rendu disponible sur le Galaxy Note 10 Lite, le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra.

Si vous êtes en possession d'un smartphone à écran pliable, sachez que la mise à jour a commencé à être livrée sur les Galaxy Z Fold 4 et 3, ainsi que sur les Galaxy Z Flip 4 et 3. Les milieux de gamme Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A71 5G et Galaxy A90 5G sont également concernés par l'update.

En ce qui concerne les tablettes, les versions 4G des appareils de la série Galaxy Tab S8 ont reçu le patch, et les modèles WiFi ne devraient pas tarder à suivre.