Samsung Galaxy S22 : la mise à jour de juin va grandement améliorer votre caméra

Disponibles depuis déjà quelques mois, les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra vont bénéficier de nombreuses améliorations liées à leur caméra. Plus concrètement, la mise à jour « S90XNKSU1AVF1 » va tout d’abord perfectionner la netteté et le contraste des images en offrant un rendu plus naturel. Il en va de même pour la balance des blancs automatique qui devrait donner lieu à des blancs plus proches de la réalité sur vos photos, comme nous en informe le média SamMobile.