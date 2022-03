Samsung commence le déploiement d'une mise à jour pour corriger le bridage des applications sur son Galaxy S22

Les utilisateurs de Samsung Galaxy S22 et de ses déclinaisons basés en Corée du Sud ont reçu un nouveau correctif qui retire toutes les limitations du GPU et du CPU, notamment lors de sessions de jeu, pour faire tourner le processeur à plein régime. Ce patch ajoute également un mode de gestion des performances en jeu dans le « Game Booster », sans que l’on sache s'il diffère réellement des autres options déjà présentes dans l’application ou non. Le correctif apporte également quelques améliorations quant aux capteurs photo et à la sécurité. Reste maintenant à savoir quand la mise à jour sera disponible pour le reste du globe et à attendre les premiers retours, qui se veulent pour l'instant encourageants.