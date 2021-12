Évalué sur Galaxy Tab S8 Plus, le Snapdragon 8 Gen 1 fait-il bondir les perfs ?

Si l'on reprend le test que nous avions publié sur la Samsung Galaxy Tab S7 Plus l'an dernier, on s'aperçoit que ces chiffres marquent une belle montée en puissance. Dans le détail, les performances seraient 28 % supérieures dans les tâches n'impliquant qu'un cœur du CPU, et 7 % plus élevées dans les tâches les impliquant tous. Des chiffres qui correspondent peu ou prou aux promesses faites par Qualcomm lors de sa présentation la semaine dernière.

Toutefois, il faut se souvenir que la Galaxy Tab S7 Plus ne profitait pas d'un Snapdragon 888 dernier cri, mais du modèle Snapdragon 865+ de génération antérieure. Les gains mesurés pourraient donc paraître un brin décevant aux yeux de celles et ceux qui imaginaient des améliorations plus poussées.