Samsung pourrait finalement lancer un Galaxy Note 22

D'après l'insider Tron, bien connu pour ses leaks sur les futurs produits Samsung, il n'y aurait pas de Galaxy S22 Ultra au premier trimestre de l'année prochaine comme on pouvait s'y attendre. Celui-ci serait rebrandé en Galaxy S22 Note ou Galaxy Note 22 pour le différencier des autres modèles prévus, les Galaxy S22 et S22 Plus.