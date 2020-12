Samsung dément les rumeurs concernant la fin de la gamme Galaxy Note en 2021

Ces dernières semaines, l’agence de presse Reuters aussi bien que le média sud-coréen ETNews étaient sûrs d’eux : Samsung ne sortira pas de Galaxy Note 21 l’an prochain. Et pour cause! le stylet S-Pen fera son arrivée sur le Galaxy S21 Ultra, et rendrait donc redondante la gamme Note.

Mais la personne qui prend la parole dans les colonnes de Yonhap News n’est pas d’accord avec ce constat, qu’elle semble considérer comme un raccourci un peu hâtif. Le simple fait d’intégrer un stylet au futur Galaxy S ne signe pas pour autant l’arrêt de mort d’une ligne entière de produits, résume l’interlocuteur anonyme du journal.

Vu sous cet angle, l’argument se tient. Et la personne d’ajouter que son entreprise « prépare la sortie du prochain Galaxy Note pour l’année prochaine ».