Le realme GT Neo 3 bat un record et il est homologué par DXOMark

Du côté de chez realme, malgré cette recharge éclair, on promet que la technologie UltraDart Adaptive Dual Chipset permet de réduire la perte d'énergie à la source, avec en prime une chaleur réduite pendant le chargement. « Une température plus basse prolonge davantage la durée de la recharge à haut voltage et améliore sa vitesse », explique la marque.

Ainsi, la capacité effective de la batterie du realme GT Neo 3 serait supérieure ou égale à 80 % après 1 600 cycles de charge et décharge complets.

À noter toutefois qu'au classement général établi par DXOMark, dans la catégorie « Batterie », le realme GT Neo 3 se classe en 16e position, loin derrière le GT Neo 2 5G (2e)… et l'iPhone 13 Pro Max (3e). Le smartphone signé realme voit sa moyenne plombée par l'autonomie, qui reçoit la note très moyenne de 57 (contre 74 pour le GT Neo 2).