realme 9 Pro : on en est au point où ce sont les croquis qui fuitent maintenant

Difficile d'imaginer un leak plus précoce. D'ici à ce que nous puissions extraire les pensées des ingénieurs des différents constructeurs et les publier au format mp3, le croquis est sans doute la fuite la plus prématurée dont nous pouvons être témoin avant la sortie d'un nouveau smartphone. Vous l'aurez compris, c'est le cas aujourd'hui pour le realme 9 Pro , dont les dessins « officiels » sont arrivés dans les limbes de l'internet.