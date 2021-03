realme annonce de nouveaux écouteurs true wireless à réduction de bruit et une smartwatch

Le boîtier est réalisé en acier inoxydable pour une meilleure résistance aux chocs et aux griffures, et est étanche jusqu'à 50 mètres. Le bracelet fourni reste lui en silicone, mais des variantes en cuir végétal sont aussi proposées.

La realme Watch S Pro intègre également un capteur cardiaque ainsi qu'un autre capteur analysant l'oxygénation du sang, et prend en charge 15 activités sportives parmi les plus pratiquées comme la course à pied, la natation ou encore le cyclisme.

realme annonce enfin une autonomie de 14 jours avec une batterie de 420 mAh. La recharge est estimée à environ 2 heures avec le support magnétique fourni.

La realme Watch S Pro sera également disponible le 31 mars prochain à un prix de 129,99 euros.