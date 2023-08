Panasonic lance une nouvelle enceinte consacrée au gaming à porter autour de votre cou

Parmi les fonctionnalités de l’enceinte « cervicale », notons la présence de deux microphones, de chaque côté de l’appareil afin d’offrir une restitution vocale limpide. Panasonic utilise également un traitement vocal dopé à l’IA pour éliminer le bruit ambiant de manière efficace et mettre en avant la voix pour des communications claires. Le logiciel Sound Slayer sur PC permettra quant à lui d’agir sur certains paramètres, notamment avec un égaliseur et l’enregistrement de différents préréglages. Plusieurs modes audio sont également proposés, avec les modes « Roleplay », « FPS » et « Voix ».

En matière de conception, Panasonic assure avoir conçu son SC-GNW10 de sorte que tout contact avec la clavicule soit évité et que les muscles trapèzes ne soient pas sollicités. La disposition des boutons a été revue par rapport au précédent modèle dans le but d’offrir un usage plus intuitif.