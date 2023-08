Voici la JBL PartyBox Ultimate : une grosse enceinte sans fil RGB pour gros son, réservée aux gros fêtards

Côté connectivité, JBL évoque du Wi-Fi 6 et du Bluetooth (avec prise en charge du Bluetooth LE). On apprend en revanche qu'il faudra se connecter en Wi-Fi et disposer bien sûr d'un service de streaming compatible pour profiter de la prise en charge du standard Dolby Atmos.

Pour le reste, la JBL PartyBox Ultimate est capable d'adapter automatiquement ses réglages en fonction de la pièce dans laquelle elle se trouve, et ce, à chaque allumage. En parallèle, l'application JBL One permet de contrôler la lecture en cours et de gérer l'égaliseur au besoin. C'est aussi par ce biais qu'il est possible de régler les effets RGB proposés par l'enceinte.

Équipée d'une poignée de transport, mais aussi de roulettes et d'un compartiment voué au rangement des câbles, la PartyBox Ultimate se veut aussi nomade que possible… mais elle ne s'installera chez vous et vos amis qu'à condition d'y mettre le prix : 1 500 euros.