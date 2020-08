Oppo plancherait sur des smartphones intégrant la technologie Li-Fi

Les maigres avantages du Li-Fi

Si OPPO semble assuré que l’intégration d’un capteur Li-Fi sur ses smartphones est faisable, il lui reste à justifier le bien-fondé de l’exercice.

Pour l’heure, le Li-Fi n’attire pas beaucoup d’attention. Et pour cause : si des tests ont déjà démontré que les débits pouvaient atteindre un plafond de 7,7 Gb/s, la plupart des fournisseurs d’accès au Li-Fi ne se risquent pas à garantir plus de 250 Mb/s.

Autre désavantage du Li-Fi face au traditionnel Wi-Fi : sa portée. Il va de soi qu’un faisceau de lumière ne peut traverser les murs, et au sein d’une même pièce, la portée maximum d’un réseau Li-Fi ne dépasse pas les 10 mètres.

Le Li-Fi, en revanche, tire son épingle du jeu pour éviter les problèmes liés à la congestion d’un réseau Wi-Fi. Une problématique qui touche essentiellement les entreprises donc.