Les OnePlus 6 et 6T recoivent leur mise à jour vers Android 10

OxygenOS 10 est désormais disponible sur les OnePlus 6 et 6T après une phase de bêta débutée le 21 octobre. Ce nouveau système d'exploitation apporte en premier lieu Android 10 , la toute dernière version du système d'exploitation de Google, mais également une nouvelle interface utilisateur.OxygenOS 10 propose en outre une navigation par gestes qui remplace la barre de navigation, pour accéder de manière plus fluide à ses applications. OnePlus a ajouté l'affichage d'informations contextuelles en fonction de l'heure, du lieu et de son agenda.Parmi les autres nouveautés apportées par OxygenOS 10, on peut citer le blocage du spam par mots-clés dans l'application Messages, une confidentialité plus prononcée au niveau des autorisations de localisation ou encore une personnalisation des icônes dans les paramètres rapides.Cette mise à jour est déployée progressivement sur les terminaux, OnePlus préférant éviter qu'un bug bloquant soit présent sur des millions d'appareils. La bêta d'OxygenOS 10 comprenait un problème au niveau du capteur d'empreintes, ce qui peut expliquer la prudence affichée par le constructeur.