OnePlus 7 Pro : l'édition limitée Almond disponible le 25 juin

Microsoft a breveté en décembre 2017 un projet de stylet flexible dont les détails ont été publiés par l'USPTO (US Patent and Trademark Office) ce 13 juin. Doté d'une batterie et de parties souples, ce stylet est couplé à un écouteur, également équipé d'une batterie, et peut s'enrouler autour de l'oreille de l'utilisateur pour faire office d'oreillette.