Oups : le gagnant du concours photo OnePlus est un cliché pris par un reflex

La photographie gagnante a été volée sur Internet

Plusieurs constructeurs déjà pointés du doigt pour les mêmes faits

Source : Frandroid

L'opération de communication vire au fiasco pour OnePlus. En septembre dernier, le célèbre constructeur a désigné le grand gagnant d'unphoto à destination de ses clients. Ce dernier devait récompenser le plus beau cliché prix avec un smartphone OnePlus, et publié sur Instagram avec le hashtag #ShotonOnePlus.Sauf que la photo récompensée n'a été ni prise par le gagnant du concours, et encore moins par un smartphone de la marque. Le cliché a en fait été pris par le photographe Aman Bhargava en 2017 à l'aide d'un DSLR. Le gagnant a donc non seulement trompé les organisateurs du concours mais également volé unequi ne lui appartenait pas.Depuis la publication de l'article par le podcaster John Gruber , OnePlus a supprimé son post Instagram annonçant le gagnant du concours. La marque a manqué de vigilance car elle aurait pu facilement vérifier l'authenticité du cliché. Pour sa défense, l'usurpateur avait bien camouflé ses traces en modifiant les donnéesde la photographie avant la publication, pour indiquer qu'elle avait bien été prise à l'aide d'un OnePlus.OnePlus n'est pas le premier constructeur de smartphones à avoir utilisé des images professionnelles pour vanter les capacités photo de ses appareils. Samsung s'est fait récemment prendre les mains dans le pot de confiture. Plusieurs internautes ont découvert qu'un soit-disant selfie pris avec un Galaxy A8 était en fait une photographie prise avec un reflex retouchée grossièrement et mise en avant dans une publicité.C'est toutefois une bien mauvaise publicité dont se serait passée OnePlus et l'on imagine qu'à l'avenir, la marque vérifiera plus attentivement les différentes photographies qui lui sont envoyées.