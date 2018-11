Le OnePlus 6T MacLaren Edition aura droit à 10 Go de RAM

10 Go de RAM, 256 Go de stockage interne

Huawei a ses Porsche Edition, OnePlus a désormais sa McLaren Edition. Des appellations qui renvoient forcément à des idéaux de vitesse et de moteurs qui font vroum, et qui se caractérisent par des configurations plus musclées.D'après des indiscrétions glanées par MySmartPrice, ledisposera de pas moins de 10 Go de RAM, contre 8 Go dans la version classique.Les autres caractéristiques du smartphone devraient pour leur part être identiques au modèle sorti début novembre. À savoir un Snapdragon 845, une batterie de 3700mAh et un duo de caméra 16+20 mégapixels à l'arrière.prochain, et devrait sans surprise coûter beaucoup plus cher que le OP6T.