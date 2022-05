OnePlus Nord 2T : un e-commerçant confirme son prix et sa fiche technique !

Le smartphone sera configuré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une batterie de 4 500 mAh complète le tout, et pourra se recharger à 80 W avec l’adaptateur secteur fourni.

Enfin, la partie photo sera assurée par un trio d’appareils photo au design plutôt original, rappelant les derniers Honor 50. Le capteur principal (Sony IMX766, le même que sur le OnePlus 9 Pro) dispose de 50 mégapixels, et s'accompagne d'un ultra grand-angle 8 mégapixels et d'un module monochrome de 2 mégapixels.