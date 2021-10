La Chine pourra découvrir le OnePlus 9RT et les Buds Z2 dès le 13 octobre

La fiche technique du OnePlus 9RT est alléchante. Écran FHD+ de 6,55" cadencé à 120 Hz, SoC Snapdragon 870 et capteur photo principal de 50 mégapixels, en sus d'une batterie de 4 500 mAh rechargeable à 65 W... Tout y est ! Et le prix devrait également être à l'avenant. Du moins pour celles et ceux qui tenteront l'aventure de l'import.

Car à ce qu'en savent les informateurs habituels, ce nouveau smartphone « abordable » pourrait bien être exclusif à la Chine et à l'Inde. Exactement comme le OnePlus 9R avant lui.

En plus de son nouveau téléphone, OnePlus profitera de sa tribune pour nous présenter les Buds Z2 : ses nouveaux écouteurs sans-fil à réduction de bruit au format intra-auriculaires, qui pourraient offrir jusqu'à 38 heures d'autonomie en plus d'une certification IP55.