Premières fuites GeForce RTX 4060 : jusqu'à 18 % plus rapide que la RTX 3060

On remarque que les résultats de la RTX 4060 sont « en phase » avec ceux de la RX 7600, sa principale concurrente. La GeForce est ainsi 4 % plus rapide en Vulkan et jusqu'à 32 % plus rapide en OpenCL que la Radeon et son nouveau GPU Navi 33.

La GeForce RTX 4060 intègre le petit dernier de la gamme Ada Lovelace, un GPU AD107 doté de 3 072 cœurs CUDA et associé à 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 sur une interface de 128 bits. Comme sa grande sœur, la carte se limite à une interface PCI Express Gen 4 sur 8 lignes.

Dès le 29 juin prochain, elle sera disponible à partir de 329 euros, mais il ne sera pas question de trouver de modèle Founders Edition.