Bestbuy met en place un paywall pour réserver une RTX 3000 et c'est un fiasco

Cela fait déjà plus d'une année que les consommateurs cherchant à mettre la main sur des cartes graphiques NVIDIA RTX 3000 ont du mal à y parvenir. La faute à la pénurie de semi-conducteurs, mais également aux scalpers, qui n'hésitent pas à acheter de nombreuses cartes pour les revendre ailleurs à prix d'or. Pour lutter contre ce phénomène, le détaillant américain BestBuy a mis ces cartes RTX 3000, dans leur format Founder's Edition, derrière un paywall dénommé « Totaltech ».

Contre 199 dollars par an, les souscripteurs peuvent avoir accès à du matériel difficile à obtenir, à des tarifs préférentiels, ou encore à une assistance technique permanente et une livraison plus rapide. Problème, cette stratégie mise en place par BestBuy semble être un échec total pour les clients et les observateurs. En effet, passer les cartes RTX 3000 derrière ce paywall n'aurait en aucun cas facilité la tâche des acheteurs.

Les modèles récemment mis en vente se sont rapidement retrouvés en rupture de stock, et certains clients ont pu acheter plusieurs cartes de différents modèles. En conséquence, de nombreux consommateurs pointent du doigt la stratégie de BestBuy, qui profiterait de TotalTech pour réaliser des bénéfices supplémentaires sans proposer aux adhérents de réels avantages.