GeForce Now : NVIDIA annonce 30 nouveaux jeux au catalogue pour février

Et le mois de février, qui marque le deuxième anniversaire du lancement de GeForce Now, s'annonce plutôt chargé puisque des titres comme Life is Strange, Dying Light 2 , ou encore Sifu s'invitent sur le service de streaming, qui continue de se développer à vitesse grand V.

Life is Strange Remastered et Life is Strange : Before the Storm Remastered sont disponibles depuis le 1er février sur GFN via Steam. Dying Light 2 : Stay Human pourra être joué dès le jour de sa sortie, le 4 février, en possédant le jeu sur Steam ou sur l'Epic Games Store, avec prise en charge du RTX ON sur les abonnements compatibles.

Enfin, Warm Snow est le dernier jeu à rejoindre le catalogue cette semaine, par l'intermédiaire de Steam.