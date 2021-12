Lancée aujourd'hui, la RTX 2060 12 Go déjà listée un peu plus de 500 € chez un e-commerçant

Clairement, on est loin des 300 ou 350 dollars de MSRP évoqués par certains. Malgré tout, dans le contexte actuel, une RTX 2060 12 Go à 530 euros ressemblerait presque à une « bonne affaire », puisque c’est à peu près le tarif actuel des RTX 2060 6 Go. Or, comme l’a révélé NVIDIA et de nombreuses fuites, cette RTX 2060 12 Go est un peu plus qu’une RTX 2060 classique avec deux fois plus de VRAM.