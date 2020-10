NVIDIA offre Call of Duty Black Ops Cold War pour tout achat d'une RTX 3080 ou 3090

De façon un peu étonnante, les toutes récentes RTX 3070 ne sont pas concernées par cette offre. Seules les cartes les plus haut de gamme de l’équipe verte s’accompagnent du nouvel opus de la saga Call of Duty. Un jeu qui vient d’ailleurs de dévoiler ses recommandations techniques.

Grâce aux performances de la RTX 3080, on peut espérer profiter du titre de Treyarch et Raven en 4K, avec tous les réglages au maximum et sans compromis sur la fluidité. Le nouvel algorithme NVIDIA Reflex devrait également fournir un bel avantage compétitif en ligne en réduisant drastiquement la latence du système.