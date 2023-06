Nokia revient avec le G42 5G, un smartphone pas cher et durable

Le smartphone est propulsé par une puce Snapdragon 480+ 5G, soutenue par 4 ou 6 Go de RAM selon la configuration choisie. Le Nokia G42 5G peut bénéficier de 5 Go de mémoire vive virtuelle supplémentaire récupérée dans la mémoire de stockage restante, parmi les 128 Go disponibles. Pour celles et ceux qui ont besoin de plus, le smartphone dispose d'un slot micro SD qui peut être utilisé pour augmenter la mémoire interne jusqu'à 1 To.

Pour ce qui est de la partie photographique, en plus du capteur selfie, le Nokia G42 5G dispose de trois capteurs dorsaux : un grand-angle de 50 mégapixels (f/1,8) avec autofocus et soutenu par les intelligences artificielles de l'appareil, un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels. Soyons honnêtes, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence de ce dernier.

Le Nokia G42 5G est disponible en coloris So Purple ou So Grey, au prix de 229 euros en configuration 4/128 Go chez Free Mobile, et 249 euros en configuration 6/128 Go sur le site internet Nokia. Sans qu'une date ne soit annoncée, HMD Global précise qu'il sera prochainement commercialisé en coloris So Green.