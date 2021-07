Avec le Nokia 6310, HMD réinvente le feature phone

La connectivité mobile se limite à la 2G, ce Nokia 6310 fait l'impasse sur les technologies 3G et 4G, et ne propose bien sûr pas de 5G. Il est par contre compatible Bluetooth 5.0, WLAN et A-GPS.



On retrouve une fonction de radio FM, qui a tendance à disparaître sur les téléphones d'aujourd'hui. Et pour écouter sa propre musique, un lecteur multimédia permet de lire des fichiers audio sur carte microSD .

Le Nokia 6310 est disponible en coloris noir, jaune et vert au prix de… 63,10 euros.