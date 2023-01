Puissance, finesse, élégance... MSI a un PC portable pour tout le monde au CES 2023

Entièrement redessiné cette année, le Raider revient chez MSI en deux versions de 17,3 et 16 pouces (GE78 et GE68) équipées au maximum de processeurs Intel Core i9-13980HX pour le premier et i9-13950HX pour le second. Côté GPU, le modèle de 17,3 pouces peut pour sa part compter sur des RTX 4070, 4080 ou 4090, tandis que le modèle de 16 pouces s'arme, au choix, de RTX 4060 ou 4070. Dans les deux cas, on pourra y trouver jusqu'à 64 Go de DDR5 et un SSD en PCIe Gen 5.

En matière d'écran, le grand modèle ira jusqu'à une dalle IPS QHD+, 240 Hz et 100 % DCI-P3. Le modèle 16 pouces pourra quant à lui embarquer un écran IPS Ultra HD+ 120 Hz et 100 % DCI-P3, ou un panneau IPS QHD+ 240 Hz et 100 % DCI-P3. Quelle que soit l'option choisie, MSI passe sur un format 16:10. Une belle avancée alors que le précédent modèle était toujours restreint à un ratio 16:9 vieillissant et pas toujours pratique.