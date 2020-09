RTX 3080 : MSI revoit la conception de ses cartes pour éviter les problèmes de stabilité

Comme le résume Tom's Hardware, le problème vient pour l'essentiel d'un type de condensateur que les fabricants partenaires de Nvidia ont utilisé en trop grand nombre.

Pour faire court, les fabricants de cartes graphiques utilisent à la fois des condensateurs de type POSCAPS (Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors) et de type MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitors) pour leurs modèles customs.

Les condensateurs POSCAPS sont plus gros, ils sont aussi plus chers et capables de mieux résister aux hautes températures. Mais ils souffrent néanmoins d'une moins bonne tolérance aux fréquences élevées. De leur côté, les condensateurs MLCC sont plus petits, plus abordables et supportent mieux les fréquences importantes. En revanche, leur seuil de tolérance est plus restreint face aux températures élevées et ils peuvent fondre plus facilement.

Jusqu'à présent, les fabricants de RTX 3080 customs utilisaient ainsi plus volontiers des condensateurs POSCAPS, plus robustes, mais ces derniers (trop nombreux) posent finalement des problèmes d'instabilité et de crashs.