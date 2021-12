Le prochain smartphone de Motorola intègrera sa caméra sous l'écran

D'abord débusquée par Digital Chat Station, l'existence d'un smartphone à caméra sous l'écran a été confirmée à par un responsable de Lenovo China. Sur le réseau social chinois Weibo, une image officielle d'un smartphone doté d'un écran sans aucune découpe a été postée, et porte la légende « Motorola Edge X30 special edition ».

En ne prenant en compte que les smartphones commercialisés dans l'Hexagone, seul le Samsung Galaxy Z Fold 3 s'est pour l'heure risqué à l'exercice. Pour des résultats… mitigés. Car si cette innovation permet bien de dégager un meilleur espace sur l'écran, la qualité des selfies en pâtit grandement.

Du reste, on ignore précisément de quel bois sera fait ce Motorola Edge X30 Special Edition. Selon toute vraisemblance, il portera les mêmes caractéristiques que le modèle classique. À savoir un écran AMOLED 6,67" 144 Hz, un Snapdragon 8 Gen1, jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 pour jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.1, une batterie 5 000 mAh rechargeable à 68 W et un trio d'appareils photo 50+50+2 mégapixels.